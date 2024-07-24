Парапланерист погиб, совершив жесткую посадку в Чегемском ущелье КБР

МЧС: парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», — указали в ведомстве.

Мужчину нашли на высоте 2700 метров, он не подавал признаков жизни. Спасатели транспортировали тело вниз и передали полиции.

Ранее в Северной Осетии потерялась группа детей из Подмосковья. Когда туристов обнаружили, выяснилось, что они запросили у спасателей питьевую воду, у них все хорошо. Об этом рассказала руководитель группы, в которой помимо нее был еще один взрослый и 10 детей.

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