Парапланерист погиб, совершив жесткую посадку в Чегемском ущелье КБР
МЧС: парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии
Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», — указали в ведомстве.
Мужчину нашли на высоте 2700 метров, он не подавал признаков жизни. Спасатели транспортировали тело вниз и передали полиции.
Ранее в Северной Осетии потерялась группа детей из Подмосковья. Когда туристов обнаружили, выяснилось, что они запросили у спасателей питьевую воду, у них все хорошо. Об этом рассказала руководитель группы, в которой помимо нее был еще один взрослый и 10 детей.