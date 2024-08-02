Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Москве

Мотоцикл врезался в рейсовый автобус на площади Победы в Москве. Мотоциклист погиб на месте ДТП, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Кадры с места аварии появились в распоряжении 360.ru.
По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий автобус. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
Сейчас обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Также устанавливается личность погибшего.
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