Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Москве

Госавтоинспекция: мотоциклист врезался в автобус и погиб на западе Москвы

Фото: Телеканал «360»

Мотоцикл врезался в рейсовый автобус на площади Победы в Москве. Мотоциклист погиб на месте ДТП, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.  Кадры с места аварии появились в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий автобус. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Фото: Телеканал «360»

Сейчас обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Также устанавливается личность погибшего.

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