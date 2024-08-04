Пьяная сотрудница полиции сбила велосипедиста в Кузбассе. Видео

Сотрудница МВД в Мариинске сбила насмерть велосипедиста и попала на видео

Пьяная сотрудница полиции сбила насмерть пожилого велосипедиста в Мариинске. Погибшему было 73 года. В распоряжении 360.ru появилось видео момента аварии в Кемеровской области.

Авария произошла ночью 3 августа на улице Школьной. На записи с камеры наблюдения видно, что машина, сбив пенсионера, останавливается в нескольких метрах от него. Свидетелем ДТП стал случайный прохожий.

За рулем находилась сотрудница полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. Медосвидетельствование показало, что она вела машину в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионер ехал по обочине в попутном направлении и умер до приезда скорой помощи, добавили в ведомстве.

Там же отметили, что водитель иномарки тоже получила травмы. После выписки из больницы суд изберет ей меру пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнила пресс-служба региональной прокуратуры. По ее информации, 44-летняя женщина управляла Mitsubishi Lancer.

На северо-западе Москвы пьяный водитель протаранил остановку напротив торгового центра «Ковчег». По словам очевидцев, рядом с местом аварии нашли бутылку из-под водки.