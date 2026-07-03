Вечером 1 июля на 245-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошла смертельная авария, унесшая жизнь мотоциклиста. По предварительным данным автоинспекции, 49-летний мужчина, управлявший мотоциклом Suzuki, пытался совершить обгон впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Об этом написал сайт prmira.ru .

В процессе маневра водитель не справился с управлением: транспортное средство внезапно опрокинулось, после чего мотоциклиста отбросило прямо на внедорожник марки Hongqi. Внедорожник в этот момент двигался в попутном направлении и совершал левый поворот.

От полученных в результате столкновения тяжелейших травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.