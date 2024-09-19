Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Ростовской области

Смертельная авария, в которой погиб 22-летний мужчина, произошла накануне на автодороге Миллерово — Вешенская в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Мотоциклист решил обогнать КамАЗ, но не рассчитал расстояние. Его транспортное средство зацепилось за заднюю ось прицепа большегруза, после чего мотоциклист на полном ходу вылетел из-за руля.
Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.
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