Мотоциклист на большой скорости сбил женщину с ребенком в Крыму

Мотоциклист врезался в жительницу Крыма с ребенком, когда они шли по переходному переходу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
«Мопедист на скорости сбил женщину с ребенком на переходе под Гурзуфом. Пешеходы шли по зебре, когда из-за пропустивших их машин вылетел мотоциклист», — уточнили авторы канала.
Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как водитель мотоцикла на полной скорости сбил женщину с ребенком. После столкновения пострадавшие упали на проезжую часть. В тот момент двухколесный транспорт с водителем отлетели в сторону.
Похожая история случилась ранее в Тюмени. Мотоциклист сбил двух школьниц, которые переходили дорогу не по переходу. Девочки с травмами попали в больницу.
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