Мотоциклист на большой скорости сбил женщину с ребенком в Крыму

Мотоциклист врезался в жительницу Крыма с ребенком, когда они шли по переходному переходу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

«Мопедист на скорости сбил женщину с ребенком на переходе под Гурзуфом. Пешеходы шли по зебре, когда из-за пропустивших их машин вылетел мотоциклист», — уточнили авторы канала.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как водитель мотоцикла на полной скорости сбил женщину с ребенком. После столкновения пострадавшие упали на проезжую часть. В тот момент двухколесный транспорт с водителем отлетели в сторону.

Похожая история случилась ранее в Тюмени. Мотоциклист сбил двух школьниц, которые переходили дорогу не по переходу. Девочки с травмами попали в больницу.