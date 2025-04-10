Мотоциклист сбил на двух школьниц в Тюмени

В Тюмени 9 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста и двух несовершеннолетних. Об этом рассказал сайт nashgorod.ru .

Две девушки 16 и 17 лет решили перейти дорогу не по переходу, чтобы сократить путь. В результате 32-летний мотоциклист не смог вовремя затормозить и сбил их.

Девочек с травмами доставили в больницу. По информации издания, сам мотоциклист отделался испугом — его транспортное средство получило механические повреждения.