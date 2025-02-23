Источник 360.ru: ДТП с участием мотоцикла и грузовика произошло на юге Москвы

Днем 23 февраля мотоцикл врезался в грузовик в деревне Новомихайловское Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

На месте ЧП произошел разлив топлива, вспыхнул пожар. К месту ДТП вызвали пожарных. Как уточнил источник, в аварии никто не пострадал.

Причины столкновения мотоцикла и авто выясняются.

Ранее на внешней стороне МКАД произошло крупное ДТП. Один из автомобилей загорелся. Из-за аварии образовалась крупная пробка протяженностью четыре километра.