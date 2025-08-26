Мотоцикл влетел в группу детей на гонках в Башкирии

Shot: в Башкирии мотоцикл протаранил юных зрителей на соревнованиях по спидвею

Мотоцикл въехал в группу детей, собравшихся на гонках в городе Октябрьском в Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, случай произошел на соревнованиях по спидвею. Спортсмен столкнулся с другим гонщиком после старта, не удержал руль и упал с мотоцикла.

Его транспорт продолжил движение и перелетел через ограждение в сторону наблюдавших за гонкой детей. Юные зрители успели отпрыгнуть от летящего на них мотоцикла. Сам 17-летний гонщик остался на трассе.

Судя по видео, среди детей пострадавших нет. Спортсмен серьезных травм не получил, позже он вернулся к соревнованиям.

Ранее подобный случай произошел в Барселоне перед футбольным матчем «Эспаньолы» и «Барселоны». Женщина за рулем автомобиля Peugeot совершила наезд на болельщиков возле стадиона. Пострадали несколько человек.