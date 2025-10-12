Моторная лодка затонула в Татарстане, погибли двое

Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане, погибли как минимум два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло в 200 метрах от берега. На борту судна находились пять человек, две женщины спаслись и сумели доплыть до ближайшего острова. Еще одна женщина и трое мужчин не вернулись.

Утром 12 октября спасатели обнаружили тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины на поверхности воды вблизи города Чистополь. Погибшие были без спасательных жилетов.

«Поиски 45-летнего мужчины продолжаются», — добавили в ведомстве.

