Буксир столкнулся с лодкой на Волге, рыбак пропал без вести

Буксир «Кавказ» с баржами врезался в лодку в Кстовском районе Нижегородской области. Находившийся на маломерном судне рыбак упал в воду и пропал, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК.

ЧП произошло 6 сентября на 950-м километре судового хода Волги. Пропавшего мужчину разыскивают спасатели.

СК проводит доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».

Ранее катер затонул в Санкт-Петербурге, в акватории Малой Невки. Судно столкнулось с бревном и стало идти ко дну. В результате пострадали три человека, их госпитализировали.

Несколькими днями позже в городе произошло еще одно ЧП — мужчина 1994 года рождения упал в воду, когда пытался перебраться с катера на причал. В результате петербуржец утонул, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По факту случившегося проводит проверку транспортная прокуратура.