Моторная лодка столкнулась со скалой во время экскурсии в Дагестане

Во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением, из-за чего судно врезалось в скалу. В результате ЧП погибла женщина, сообщила пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Несколько человек получили травмы. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

По данным пресс-службы МЧС по региону, столкновение лодки со скалой произошло неподалеку от гидроэлектростанции.

«По предварительным данным, на борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — отметили в ведомстве.

На место ЧП выехали спасатели, а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее катер из-за неполадок остановился посреди Ладожского озера. На помощь экипажу пришло другое судно, которое эвакуировало людей. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, обошлось без пострадавших.