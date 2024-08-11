Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине

Источник 360.ru: в Марьине опрокинулся катер с четырьмя пассажирами

Моторная лодка перевернулась в Москве-реке в районе Марьино, около Курьяновской набережной. Об этом сообщил источник 360.ru.

На борту находились четыре человека человека.

«Двое в жилетах. Один без жилета, сидит на лодке», — указал собеседник 360.ru.

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