Лодка с пассажирами перевернулась на озере под Вологдой

Женщина и девочка утонули в озере из-за перевернувшейся лодки под Вологдой

Фото: Пресс-служба МЧС

Катание на лодке по Белавинскому озеру в Усть-Кубинском районе Вологодской области привело к гибели женщины и девочки. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в лодку сели трое взрослых и четверо детей. На воде маломерное судно перевернулось. Пять пассажиров добрались до берега самостоятельно.

Женщина 46 лет и девочка 2018 года рождения утонули. Прибывшие на место спасатели извлекли тела из воды.

В ведомстве призвали не забывать о спасательных жилетах при катании на лодках и не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая житель Якутии утонул во время катания на лодке по водоему около села Хаптагай. Во время движения судно перевернулось, и добраться до берега мужчина не смог. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Утопленника достали только утром следующего дня.

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