Мост в Курской области могли подорвать, так же как в Брянской

Shot: мост в Курской области мог быть подорван

В Курской области мост могли подорвать, как и в Брянской. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, взрывное устройство могло быть заложено в конструкции моста.

Около 02:30 одна из опор была повреждена, и пролет рухнул. В результате тепловоз и три вагона сошли с рельсов.

Машинист тепловоза получил травмы ног. Всех членов бригады отправили в больницу, где им оказывают помощь. Движение под мостом закрыто.

Ранее появились кадры с места обрушения моста в Курской области. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после ЧП. На движение поездов дальнего следования происшествие не влияет.