Мост в Курской области могли подорвать, так же как в Брянской

В Курской области мост могли подорвать, как и в Брянской. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, взрывное устройство могло быть заложено в конструкции моста.
Около 02:30 одна из опор была повреждена, и пролет рухнул. В результате тепловоз и три вагона сошли с рельсов.
Машинист тепловоза получил травмы ног. Всех членов бригады отправили в больницу, где им оказывают помощь. Движение под мостом закрыто.
Ранее появились кадры с места обрушения моста в Курской области. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после ЧП. На движение поездов дальнего следования происшествие не влияет.
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