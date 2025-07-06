Мост обрушился вместе с пожарной машиной под Нижним Новгородом

В Нижегородской области деревянный мост рухнул вместе с проезжавшей по нему пожарной машиной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло по дороге на вызов в поселок Осинки, куда подразделение добровольной пожарной команды поселка Сормовский Пролетарий выдвинулось после сообщения об искрящемся электрическом проводе.

«При преодолении деревянного моста конструкции строения не выдержали и произошло опрокидывание автомобиля», — рассказали в МЧС.

Погибших и пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники администрации.

По информации Telegram-канала Shot, рухнувший мост был единственным соединявшим деревню Борисово и город Бор.

Ранее стало известно, что пешеходный мост рухнул во Владимирской области, после того как в одну из его опор врезался грузовик.