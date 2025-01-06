Мост обрушился под грузовым поездом в США

Грузовой поезд рухнул вместе с мостом в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон. Вместе с составом в воду упала железнодорожная эстакада, сообщила полиция города в Facebook*.

«Первоначальное расследование показало, что мост обрушился в то время, когда на нем находился грузовой поезд. На данный момент информации о пострадавших нет», — отметили в заявлении.

Сейчас в районе ЧП работают сотрудники полиции и пожарные. Правоохранители призвали местных жителей избегать места происшествия и не заходить в реку, так как в ней могут находиться обломки.

Местный телеканал KVAL сообщил, что поезд перевозил материалы для сельского хозяйства. По одной из версий, он мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.

Ранее мост рухнул в Крыму, когда по нему ехал перегруженный грузовик. В результате обрушения пострадали два человека.

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