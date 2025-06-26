Москвичку ужалил скорпион, когда она вытирала пыль в шкафу

В офисе сотрудница решила протереть пыль на шкафу. Она не заметила необычного для Москвы гостя — скорпиона. Насекомое ужалило женщину в палец, пострадавшая почувствовала сильную боль и вызвала скорую. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московская медицина» .

В центре токсикологии Института Склифосовского ей оказали всю необходимую помощь. Чтобы определить, какой скорпион стал причиной недомогания, пациентка привезла его с собой.

«Укус такого скорпиона визуально практически не заметен, однако его токсичный яд вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Наши врачи обработали рану и провели необходимую терапию», — пояснили в Склифе.

Врачи считают, что желтовато-бурый скорпион прибыл в Москву из Крыма. Скорее всего, его случайно привезли вместе с продуктами или одеждой.