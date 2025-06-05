Школьница попала в больницу после укуса скорпиона в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница попала в больницу. Причиной госпитализации стал укус экзотического домашнего питомца – скорпиона. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на информированный источник.

По опубликованным данным, во вторник, 3 июня, бригада скорой помощи забрала девочку из квартиры на Кронверкском проспекте. У ребенка наблюдались симптомы токсического отравления после контакта с ядовитым существом.

Состояние пострадавшей оценили как средней тяжести. Медики оставили ее под наблюдением. Выяснилось, что скорпион, ужаливший девочку, проживал у нее дома в качестве питомца.