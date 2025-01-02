Москвичку нашли мертвой в квартире перед Новым годом

Родственники нашли труп тети после приезда в Москву на Новый год

Семья из Рязанской области приехала в Москву на Новый год и обнаружила свою тетю мертвой. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Родственники не смогли связаться с 55-летней женщиной, которая жила в одной из квартир в многоэтажке на Чусовской улице. Она не открывала дверь и не отвечала на звонки. Семья решила обратиться за помощью к спасателям.

Специалисты установили трехколенную лестницу и поднялись к балконным окнам, чтобы провести разведку. Через стекло они увидели хозяйку квартиры без движения в кровати. Когда спасатели попали в комнату через балкон, выяснилось, что женщина умерла.

Ранее на съемной квартире в Москве обнаружили тело жительницы Луганска. Женщина приехала в столицу на заработки и перестала выходить на связь с дочерью.