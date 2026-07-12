Москвичка заточила зубы напильником и откусила член неверному мужу

Жительница Москвы откусила супругу половой орган, узнав об измене. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Около года назад женщина после пяти лет брака узнала, что муж ей изменяет. Она не стала подавать вида, что знает об адюльтере и решила отомстить.

Во время любовных игр женщина откусила неверному супругу пенис. Зубы она предварительно заострила с помощью напильника.

Увидев, что муж потерял сознание от болевого шока, мстительница вызвала сама скорую помощь. Врачи смогли пришить утраченный орган, он прижился, но естественная эрекция за год так и не восстановилась. Выходом может стать дорогостоящее фаллопротезирование.

Ревнивая жена получила пять лет колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Хабаровске мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть от своей новой пассии возобновление их отношений. Женщина после ранения выжила.