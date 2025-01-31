Москвичка выпила жироудалитель вместо шампанского и умерла

Жительница Москвы перепутала шампанское с жироудалителем «Шуманит» и выпила бокал средства. Врачи не смогли ее спасти, и жещина умерла, сообщил Telegram-канал Mash .

Несчастный случай произошел с 44-летней москвичкой в новогоднюю ночь. Женщина вместо игристого напитка налила в бокал жироудалитель.

После выпитого ее самочувствие ухудшилось, но за медицинской помощью она не обращалась 10 дней. Москвичка говорила мужу, что все пройдет само и она чувствует себя нормально.

Однако болевые ощущения не прекращались. Когда терпеть их стало невыносимо, женщина вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пациентки нарушенное дыхание, ожоги слизистой желудка и глотки, а также внутренние кровотечение.

Состояние женщины ухудшилось 29 января. Она впала в кому и начала синеть. Врачи подключили ее к ИВЛ. Спустя некоторое время сердце остановилось, но ее смогли реанимировать. Однако к вечеру пациентка скончалась.

Ранее 11 человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле. Полиция задержала двух граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к его производству.