Одиннадцать человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

Жертвами отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек. Полиция задержала двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к его производству. Об этом сообщило агентство Anadolu .

В медучреждения Стамбула с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых 26 иностранцев. За 24 часа 11 человек скончались. Среди погибших были пять граждан Узбекистана.

Турецкая полиция задержала двоих граждан Туркмении, которые организовали производство поддельного алкоголя в квартире на западе Стамбула. Силовики провели обыски, конфисковав 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы.

«Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие, задержанным предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, производстве и продаже поддельного алкоголя, подделка документов и другие», — сообщило агентство.

Ранее в Перми суд приговорил мужчину к трем годам условно за перепродажу контрафактного алкоголя.