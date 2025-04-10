Москвичка весом 150 кг пролежала в ванной четыре дня в ожидании помощи

Источник 360.ru: в Москве спасатели вытащили из ванной женщину весом 150 кг

Пенсионерка четыре дня пролежала в ванной в своей квартире в Москве. Женщина не смогла самостоятельно выбраться, поэтому вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 20:30. Специалисты вскрыли дверь квартиры на Филевском бульваре и обнаружили 82-летнюю хозяйку в ванной.

Вес москвички составляет 150 килограммов. Предварительно специалисты выяснили, что ее парализовало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сотрудники МЧС спасли пенсионерку во время пожара в многоэтажке на улице Пятницкой в Москве. Пожилая женщина оказалась заблокированной в квартире из-за огня.