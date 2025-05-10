Москвичка умерла из-за самолечения физраствором

Жительница Москвы умерла в ходе проведения косметологической процедуры на дому. Она попыталась ввести себе физраствор, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, родители обнаружили 23-летнюю дочь мертвой, когда вернулись с дачи. В ее руку был вставлен шприц, а рядом стояла бутылка с физраствором. Приехавшие на место медики констатировали смерть девушки.

Рассматривается версия, что погибшая пыталась самостоятельно убрать подкожный жир и ввела себе физраствор. Однако в ходе инъекции в артерию попал воздух, из-за чего могла произойти закупорка кровеносного русла пузырьками воздуха, вызвавшая смерть.

В погоне за попытками сохранить красотой женщины нередко обращаются за помощью в частные клиники, однако не все процедуры заканчиваются с положительным эффектом. В январе умерла пациентка частной клиники на Рубцовской набережной Москвы.

Во время процедуры по жиросжиганию у женщины началась аллергическая реакция и произошел приступ эпилепсии. Врачи не смогли спасти ей жизнь.