Инвалид пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в квартире на улице Пронской на юго-востоке Москвы. В огне пострадал мужчина-инвалид, сообщил источник 360.ru.

Возгорание началось в трехкомнатной квартире на третьем этаже высотки. Свидетели слышали крики о помощи.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из квартиры мужчину, женщина покинула жилье самостоятельно. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ожоги кожи и верхних дыхательных путей.

Спасатели сообщили, что в квартире на кухне загорелась мебель и личные вещи, пожар площадью один квадратный метр ликвидировали подручными средствами, квартиру проветрили.

Аналогичный пожар произошел днем в Троицке — в пятиэтажном жилом доме загорелся балкон. Огонь распространился на площади в три квадратных метра.