Москвичка сломала позвонок из-за катания на ватрушке

Жительница Москвы каталась на тюбинге в парке на Мичуринском проспекте и на скорости врезалась в дерево. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Девушка решила 1 января прокатиться на ватрушке с горки по спуску, в середине которого росло дерево. Москвичка надеялась объехать препятствие боком или выпасть из тюбинга перед ним.

В итоге она не смогла вовремя остановится и сильно ударилась спиной. Прохожие вызвали пострадавшей скорую, врачи диагностировали у нее перелом позвонка. Сейчас травмированная девушка восстанавливается дома.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская напомнила россиянам о рисках, связанных с катанием на тюбинге. По ее словам, люди не могут управлять ватрушкой, двигающейся на высокой скорости, и не успевают спрыгнуть с нее. В результате любители тюбингов часто получают серьезные травмы, в том числе повреждения позвоночника и компрессионные переломы.

Она посоветовала выбирать для катания специально подготовленные склоны под углом не более 20%, с пологим выкатом и без препятствий.