Врач Демьяновская предупредила о высоких рисках травм из-за неосторожного катания на тюбингах

Катание на тюбингах — популярное, но потенциально опасное зимнее развлечение. Врач-невролог Екатерина Демьяновская из Лаборатории «Гемотест» предупреждает о высоких рисках травм из-за невозможности управлять тюбингом и его большой скорости. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, скорость на тюбингах значительно превышает скорость санок или снегокатов. При этом резко затормозить или спрыгнуть с «ватрушки» на спуске практически невозможно. «Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — подчеркнула Демьяновская.

Наиболее вероятные травмы — повреждения позвоночника, компрессионные переломы и «хлыстовая» травма. Такие происшествия могут быть сопоставимы с последствиями серьезных ДТП.

Особенно уязвимы дети из-за слабости связочного аппарата и мышечного корсета, а также люди с остеопорозом. Это может привести к повреждению спинного мозга и его корешков, деформациям позвоночника и хронической боли в спине.

Риск травм возрастает при катании по неподготовленным склонам с препятствиями. «Пружинящий эффект при жестком приземлении с трамплина создает ударную нагрузку на спину и шею», — отметила врач.

Для безопасного катания необходимо выбирать специально подготовленные склоны под углом не более 20%, с пологим выкатом и без препятствий. Важно спускаться по одному, выбирать качественные тюбинги, соблюдать дистанцию и использовать защитную экипировку.