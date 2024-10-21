Москвичка с ребенком напала на таксиста в Сочи

В Сочи задержали жительницу Москвы после драки с таксистом на дороге

В Сочи женщина с ребенком устроила драку с таксистом. Полицейские задержали участников потасовки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Кадры с места происшествия попали в распоряжение 360.ru.

«В отношении жительницы Москвы составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.

Женщину поместили в камеру для задержанных, ее ребенок находится в лечебном учреждении. Также с москвичкой работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

На видеозаписи видно, как мужчина бросил детскую коляску в сторону туристки с ребенком. В ответ она стала кидаться на него и бить руками. В какой-то момент мужчина повалил оппонентку на землю. Ребенок также упал на асфальт, к нему на помощь кинулись прохожие.

Позже инспекторы ДПС задержали 49-летнего жителя Адыгеи. Правоохранители получили информацию о том, что на улице Горького женщина конфликтует с водителем такси, а рядом с ней находится маленький ребенок.

В Стерлитамаке женщина устроила истерику в такси. Пассажирке не понравилось, что водитель приехал на вызов без детских кресел.