Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Тайным Сантой»

В соцсетях распространилась новая мошенническая схема, замаскированная под игру «Тайный Санта». Об этом 360.ru сообщила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

По ее словам, аферисты пользуются предновогодней суетой и придумывают необычные способы обмануть россиян. В частности, предлагают заманчивую возможность якобы обменяться подарками или выиграть приз.

«Конечно, люди хотят попытать удачу, им хочется новогоднего чуда или сделать доброе дело. В итоге они либо направляют деньги на мошеннические счета, либо участвуют в акциях-розыгрышах, но на этом все. Ничего в ответ они не получают», — рассказала собеседница 360.ru.

Также злоумышленники заманивают предложением бесплатного новогоднего подарка, подсовывая вредоносные ссылки, с помощью которых можно украсить персональную информацию.

Дуб призвала россиян проявлять бдительность и не участвовать в сомнительных акциях.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с блокировкой банковской карты.