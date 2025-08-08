Москвичка пожаловалась на рыбу с личинками из «ВкусВилла»

Жительница столицы купила в магазине «ВкусВилл» замороженное филе минтая и нашла внутри личинки. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Горожанка оформила покупку доставкой, разморозила рыбу и начала ее готовить. Когда минтай сварился, она заметила в нем опарышей.

«Как итог — я и мой годовалый ребенок остались голодными. Магазин вернул мне 1300 рублей в качестве компенсации, однако осадок все равно остался», — отметила женщина.

Она рассказала, что собирается написать обращение в Роспотребнадзор, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Во «ВкусВилле» информацию о червивой рыбе опровергли. В компании подчеркнули, что на опубликованных в Сети фотографиях не личинки, а белок соединительной ткани, который образуется при тепловой обработке.

Ранее жительница Электростали обнаружила опасных насекомых в подгузниках. Внутри памперсов, купленных в гипермаркете, ползали оранжевые личинки коврового кожееда, которые переносят гельминтов, кусаются и могут вызвать аллергию.