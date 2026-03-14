Москвичка попала на операционный стол после уколов золотом

Женщина делала дома уколы препаратом с частицами золота. Она надеялась на омоложение, но вместо этого через полгода оказалась на операционном столе, сообщил телеграм-канал Baza .

Москвичка по имени Елена в свои 43 года купила ампулы на косметологической выставке. Продавцы пообещали частицы настоящего золота в препарате, а также выраженный и скорый лифтинг-эффект от него. После этого женщина решила не обращаться в клинику и начала делать уколы самостоятельно, ориентируясь на видео из интернета.

Вскоре она заметила проблемы со здоровьем. В течение месяца в лице появились боль и отеки, а в местах уколов — бугорки. Позже состояние ухудшилось настолько, что Елена вызвала скорую помощь. Врачи назначили ей антигистаминные препараты.

Через пять месяцев уплотнения снова напомнили о себе, тогда женщина обратилась к косметологу. Специалист диагностировал гранулему инородного тела. При таком состоянии у человека могут появиться нагноения, рубцы и плотные узлы. Елену направили к хирургу на удаление образований под общим наркозом.

Врачи пояснили, что купленный препарат не предназначен для инъекций и подходит только для наружного применения. И то — под пристальным медицинским контролем. По их словам, подобные ампулы содержат масла и декоративные частицы, в том числе блестки.

Ранее от уколов красоты пострадали несколько жительниц Абакана. По версии следователей, недобросовестный косметолог без специального образования сделала им внутримышечные инъекции средством неизвестного происхождения. В результате возник абсцесс в местах введения препарата, корректирующего форму губ и скул.