Жительницы Абакана пострадали от «уколов красоты» у косметолога-самоучки

СК сообщил о задержании в Абакане косметолога-самоучки

Жительницу Абакана заподозрили в том, что она сделала внутримышечные инъекции средством неизвестного происхождения. В результате у нескольких женщин возник абсцесс в местах введения препарата, корректирующего форму губ и скул. Об этом сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Против 28-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконной медицинской деятельности, повлекшей по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

По версии следствия, подозреваемая без высшего медицинского образования незаконно оказывала платные косметологические услуги в арендованном нежилом помещении. В октябре 2024 года она вколола двум клиенткам средство неизвестного происхождения.

«В результате у потерпевших возник абсцесс в местах введения препарата. Спустя несколько дней женщины были госпитализированы, им потребовалось длительное лечение», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантки дела и изъяли медицинские препараты без лицензий.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано предупредила, что уколы ботокса могут приводить к осложнениям. В качестве примера она рассказала о случаях, когда комок препарата смещался и висел на лице как капля.