Москвичка погибла, рухнув с высоты на припаркованное авто на Новгородской улице

В районе Лианозово на северо-востоке Москвы девушка упала с высоты на автомобиль, припаркованный во дворе дома по Новгородской улице. О ЧП сообщил источник 360.ru.
Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу в 14:36. По информации источника 360.ru, на момент прибытия на место происшествия спасателей пострадавшая еще дышала.
В 15:17 девушку удалось достать с помощью гидравлического инструмента и транспортировать в машину скорой помощи. Однако медикам оставалось только констатировать смерть москвички — травмы оказались несовместимыми с жизнью.