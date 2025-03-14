Москвичка погибла, рухнув с высоты на припаркованное авто на Новгородской улице

В районе Лианозово на северо-востоке Москвы девушка упала с высоты на автомобиль, припаркованный во дворе дома по Новгородской улице. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу в 14:36. По информации источника 360.ru, на момент прибытия на место происшествия спасателей пострадавшая еще дышала.

В 15:17 девушку удалось достать с помощью гидравлического инструмента и транспортировать в машину скорой помощи. Однако медикам оставалось только констатировать смерть москвички — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В конце февраля 47-летняя жительница Магнитогорска погибла, пытаясь выбраться из номера гостиницы в центре Санкт-Петербурга по простыням. Перед этим она громко скандалила со своим 34-летним спутником, который ранее был судим за наркотики.