Жительница Урала погибла, пытаясь сбежать из отеля в Петербурге по простыням

Жительница Магнитогорска попыталась выбраться из номера отеля в центре Санкт-Петербурга по простыням, но сорвалась и погибла. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

Ночью в полицию обратилась администратор гостиницы, которая пожаловалась на буйных постояльцев, которые громко кричали и ломали мебель. Их заперли в номере, но пара решила попасть на улицу через окно. Когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили тело 47-летней женщины.

Полицейские задержали ее спутника — ранее судимого за наркотики 34-летнего мужчину из Кемеровской области.

Ранее российский турист погиб на Гоа. Предположительно, стоя на балконе, он потерял сознание, выпал, ударился спиной о ствол пальмы и сломал позвоночник. Некоторое время он был еще жив и кричал от боли, но врачи не смогли его спасти.