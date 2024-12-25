Наркозакладчика с мефедроном задержали в Нижегородской области
В Нижегородской области правоохранители задержали 47-летнего наркозакладчика. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
При себе ранее судимый житель Дзержинска имел три свертка с неизвестным веществом внутри. Позже экспертиза установила, что злоумышленник носил мефедрон массой 8,961 грамма.
Полиция предполагает, что мужчина делал закладки с целью продажи запрещенных веществ. Расследование дела продолжается.
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