Москвичка нашла гранату возле пункта выдачи заказов

Источник 360.ru: в Москве женщина заметила похожий на гранату предмет

Жительница столицы заметила предмет, напоминающий гранату, на тротуаре возле ворот одного из пунктов выдачи на Лухмановской улице, 5. Об этом сообщил источник 360.ru.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию рядом с подозрительной находкой. Началась эвакуация людей.

Подробности происшествия выясняются. Специалисты выяснят, действительно ли найденный объект — боеприпас. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в московском районе Коптево спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома из-за обнаруженной в квартире гранаты. Боеприпас нашли в шкафу недавно купленной однокомнатной квартиры. Бывший владелец оставил его на верхней полке. Из здания вывели 11 человек. Информация о пострадавших не поступала.