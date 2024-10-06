Жильцов эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за гранаты в квартире

Источник 360.ru: гранату нашли в одной из квартир в многоэтажке на севере Москвы

Спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево после получения сообщения о боевой гранате в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, всего из здания вывели 10 человек. Для проведения работ на место вызвали кинологическую службу.



Источник уточнил, что боеприпас нашли в недавно купленной жильцом однокомнатной квартире. Мужчина решил демонтировать установленный шкаф и в ходе работы обнаружил на верхней части старого предмета мебели забытую бывшим владельцем квартиры гранату.

Число эвакуированных из дома увеличилось до 11 человек.