Жильцов эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за гранаты в квартире

Спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево после получения сообщения о боевой гранате в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, всего из здания вывели 10 человек. Для проведения работ на место вызвали кинологическую службу.
Источник уточнил, что боеприпас нашли в недавно купленной жильцом однокомнатной квартире. Мужчина решил демонтировать установленный шкаф и в ходе работы обнаружил на верхней части старого предмета мебели забытую бывшим владельцем квартиры гранату.
Число эвакуированных из дома увеличилось до 11 человек.
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