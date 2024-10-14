Жительница Москвы обнаружила предмет, похожий на гранату, когда разбирала вещи покойного мужа. Об этом 360.ru сообщил источник.
Опасную находку женщина сделала в квартире одного из домов на улице Маршала Катукова в Строгино.
«Разбирала стол покойного мужа и обнаружила гранату», — сообщил источник.
Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших и эвакуации не поступала.
Ранее из-за гранаты в квартире спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево. Боеприпас нашли в шкафу недавно купленной новым владельцем однушки.
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Москвичка нашла гранату в вещах покойного мужа
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