Москвичка нашла гранату в вещах покойного мужа

Источник 360.ru: в Строгино женщина нашла гранату в столе покойного мужа

Жительница Москвы обнаружила предмет, похожий на гранату, когда разбирала вещи покойного мужа. Об этом 360.ru сообщил источник.

Опасную находку женщина сделала в квартире одного из домов на улице Маршала Катукова в Строгино.

«Разбирала стол покойного мужа и обнаружила гранату», — сообщил источник.

Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших и эвакуации не поступала.

Ранее из-за гранаты в квартире спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево. Боеприпас нашли в шкафу недавно купленной новым владельцем однушки.