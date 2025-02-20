Москвичка купила косметику за 450 рублей и лишилась полумиллиона

Жительница Москвы недосчиталась полумиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

Женщина обратилась в полицию два дня назад. Она оформила покупку сыворотки через мобильное приложение.

«После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, покупательница зашла в банковское приложение и выяснила, что деньги списали за косметику.

На прошлой неделе стало известно о многомиллионной краже в Сочи. Воры вынесли из депозитария более 20 миллионов рублей — злоумышленники вскрыли ячейки нескольких клиентов.

Некоторые из них хранили деньги для покупки недвижимости. После случившегося в организацию нагрянули сотрудники полиции и криминалисты