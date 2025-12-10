Москвичка чуть не умерла, выпив тайского зелья для повышения либидо

Жительница Москвы попала в реанимацию с отеком Квинке, выпив афродизиака, привезенного из Таиланда. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, 41-летняя женщина решила принять допинг перед свиданием, но вместо этого начала задыхаться, ее затошнило и пошла диарея. Сейчас она по-прежнему под наблюдением врачей из-за сильных спазмов в животе.

Как отреагировал на происшествие ее возлюбленный, неизвестно.

Ранее эскортница из Санкт-Петербурга попала в больницу с колото-резаными ранами после того, как занялась сексом с клиентом на стеклянном столе. Мужчина хотел воспроизвести сцену из фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, но не учел, что стол слишком хрупкий для таких экспериментов. Сам незадачливый любовник не пострадал.