Москвичка бросила сына-инвалида в столовой и ушла устраиваться на работу

Женщина оставила своего сына-инвалида без присмотра и ушла устраиваться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 42-летняя женщина завела ребенка в помещение столовой на улице Электродная на востоке Москвы. Она оставила его одного и ушла на собеседование. Мальчика с инвалидностью заметили сотрудники заведения. Личность матери и ее сына установили.

«Она объяснила, что пошла устраиваться на работу, ей не с кем было оставить сына, в связи с чем она решила, что столовая подходящее место и оставила ребенка там», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники столичной прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее жительницу Иркутской области привлекли к ответственности за оставление полуторагодовалого ребенка на вокзале. Полицейские установили, что 37-летняя женщина в ожидании поезда закрыла дочь в комнате матери и ребенка на вокзале, а сама отправилась за алкоголем в магазин.