Мать в Новосибирске бросила дочь на вокзале ради алкоголя

МВД: женщина в Новосибирске оставила на вокзале дочь 1,5 года и ушла за спиртным

Жительницу Иркутской области привлекли к ответственности за оставление полуторагодовалого ребенка на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Полицейские установили, что 37-летняя женщина возвращалась домой с малолетней дочерью после медицинского обследования ребенка в одной из клиник. В ожидании поезда она закрыла дочь в комнате матери и ребенка на вокзале Новосибирск-Главный и отправилась за алкоголем в магазин.

Оставленная без присмотра девочка упала с кроватки и ушибла голову. Ребенка передали в одно из социальных учреждений Новосибирска, до окончания разбирательства он останется под присмотром специалистов.

Против матери завели протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Также суд оштрафовал женщину за неповиновение распоряжению сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

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