Москвичи увидели в небе загадочное послание

В небе над Москвой инверсионные следы от самолетов легли буквой V. Пользователи соцсетей приняли их за химтрейлы из конспирологической теории.

В ночном небе пересеклись две белые линии, напоминающие следы от пролетевших самолетов. Точное происхождение этих полос неизвестно, но из-за того, что они легли в букву V, в соцсетях возникли фантастические версии. Например, конспирологи приняли их за химтрейлы — якобы сброшенные с пассажирских самолетов химикаты.

В марте жители Ростовской и Калининградской областей заметили в небе загадочное свечение в форме спирали. Этот след могло оставить сброшенное в атмосферу ракетное топливо разведывательного спутника NROL-69. Аналогичная спираль в ту ночь появилась над Германией, Польшей и Францией.