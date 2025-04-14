Москвичи увидели в небе загадочное послание

В небе над Москвой инверсионные следы от самолетов легли буквой V. Пользователи соцсетей приняли их за химтрейлы из конспирологической теории.
В ночном небе пересеклись две белые линии, напоминающие следы от пролетевших самолетов. Точное происхождение этих полос неизвестно, но из-за того, что они легли в букву V, в соцсетях возникли фантастические версии. Например, конспирологи приняли их за химтрейлы — якобы сброшенные с пассажирских самолетов химикаты.
В марте жители Ростовской и Калининградской областей заметили в небе загадочное свечение в форме спирали. Этот след могло оставить сброшенное в атмосферу ракетное топливо разведывательного спутника NROL-69. Аналогичная спираль в ту ночь появилась над Германией, Польшей и Францией.
Мэром Хельсинки станет политик российского происхождения
Отделение медико-психологической реабилитации бойцов СВО открыли в Дубне
Детский сад при школе № 16 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю
Подростка с воронкообразной деформацией грудной клетки спасли в медцентре Рошаля
Капремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске завершат к 1 сентября 2025 года
Сатирика Жванецкого на Украине уличили в «пропаганде имперской политики»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте