Москвичи устроили стрельбу в лесу на Дмитровском шоссе

В Москве правоохранители задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из охолощенного автомата в лесу на Дмитровском шоссе. Об этом РБК сообщили в столичной полиции.
Сообщение о стрельбе в лесном массиве поступило в правоохранительные органы минувшей ночью.
Прибывшие на вызов полицейские задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств двоих местных жителей.
По предварительной информации, нарушители стреляли в воздух. Обошлось без пострадавших. Охолощенный автомат у них изъяли.
Ранее стало известно, что в городе Видное Московской области произошла стрельба. С места происшествия скрылся черный автомобиль Kia с номерами Чувашии. Транспортное средство объявили в розыск.
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей
Провал Евросоюза. Украине предложили наименее плохой вариант сделки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте