Москвичи устроили стрельбу в лесу на Дмитровском шоссе

Полиция Москвы задержала двух мужчин открывших стрельбу на Дмитровском шоссе

В Москве правоохранители задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из охолощенного автомата в лесу на Дмитровском шоссе. Об этом РБК сообщили в столичной полиции.

Сообщение о стрельбе в лесном массиве поступило в правоохранительные органы минувшей ночью.

Прибывшие на вызов полицейские задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств двоих местных жителей.

По предварительной информации, нарушители стреляли в воздух. Обошлось без пострадавших. Охолощенный автомат у них изъяли.

Ранее стало известно, что в городе Видное Московской области произошла стрельба. С места происшествия скрылся черный автомобиль Kia с номерами Чувашии. Транспортное средство объявили в розыск.