Работу 5 незаконных хостелов выявили в Мытищах

Незаконную деятельность на землях для частного строительства обнаружили сотрудники комиссии по ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ. Нарушения пожарной и санитарной безопасности могли стать угрозой жизни жильцов.

Здания с признаками хостела обнаружили в Деревне Новогрязново. Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи вместе со старостой деревни и уполномоченным сотрудниками четвертого отдела полиции провели очередной мониторинг в этом населенном пункте.

Оказалось, что на территории в пяти двух и трехэтажных домах велась незаконная деятельность на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Собственники пяти объектов не предоставили ни разрешения на строительство, ни проектов, прошедших обязательную государственную экспертизу, ни документов на ввод в эксплуатацию. Здания могут представлять опасность при эксплуатации, гарантировать безопасность нахождения в них невозможно.

Однако, это не помешало собственникам общежитий сдавать в них комнаты для проживания, аренда которых стоит не меньше 25 тысяч рублей в месяц.

Массу нарушений выявили при осмотре помещений — газовые баллоны располагались рядом с электрикой и открытым огнем, провисшая электропроводка, антисанитарные условия, узкие, хлипкие лестницы неисправное канализационное оборудование — все это обнаружили при проверке помещений. Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко рассказала, что по всем выявленным объектам межведомственная комиссия примет решение о направлении материалов в суд. Исковое заявление о признании этих построек самовольными и их сносе будет подано в ближайшее время. Предприимчивых собственников обяжут использовать свои участки строго в соответствии с действующим законодательством и назначением земель.