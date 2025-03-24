Москвичи пожаловались на соседку, державшую девять кошек в захламленной квартире

В Москве у квартиры с 9 кошками уровень аммиака в воздухе превышен в 20 раз

Жительница Москвы развела в набитой мусором квартире девять кошек, которых морила голодом и не ухаживала должным образом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Захламленная квартира с многочисленными питомцами находится в доме на Нагатинской набережной. Обеспокоенные соседи и волонтеры обратились к правоохранителям с просьбой проверить жилье и условия проживания в нем животных.

Сотрудники Симоновской межрайонной прокуратуры выявили, что женщина относится к кошкам безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, без надлежащего ухода, питания и воды.

Кроме того, на лестничной клетке в подъезде уровень аммиака, который выделяется из мочи животных, превышает норму в 20 раз.

«Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете содержания домашних животных в жилом помещении и приведении его в надлежащее санитарное состояние», — заключили в ведомстве.

Ранее правоохранители обнаружили захламленную квартиру в столичном районе Покровское-Стрешнево. Хозяйка содержала в антисанитарных условиях более десяти собак в клетках и не выводила их на улицу.