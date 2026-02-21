Москвича отправили на 13 суток в изолятор за мат и шашлык на балконе

Нагатинский районный суд Москвы постановил отправить на 13 суток в изолятор россиянина, который матерился в подъезде и жарил шашлык на балконе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

Москвич 1 февраля жарил шашлыки с внешней стороны оконной рамы, нецензурно выражался и игнорировал замечания соседей. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за правонарушения.

В этот раз ему вменили мелкое хулиганство. В суде нарушитель признал вину и раскаялся в своем поступке.

Ранее двое петербуржцев устроили драку и перестрелку из-за клопов и тараканов в квартире. Конфликт возник между съемщиком жилья и знакомым женщины-арендатора. Во время выяснения отношений квартирант достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Обоих участников конфликта привлекли к административной ответственности.