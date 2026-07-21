Москвича арестовали за брань и выгул козы на Красной площади

Московский суд отправил под арест на пять суток местного жителя за хулиганство. Мужчина выражался нецензурной бранью и выгуливал козу в непредназначенном месте — прямо в центре города. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Подсудимый вечером 18 июля выгуливал домашнее животное на Красной площади. На мужчину составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Суд признал его виновным в совершении указанного правонарушения.

Ранее адвокат Аркадий Завалько напомнил россиянам, что купание нагишом может грозить ответственностью. Отдыхать без одежды можно на специально отведенных нудистских пляжах. Они находятся в уединенных местах и вдали от оживленных зон.

За оголение в общественных местах на человека могут составить протокол по статье о мелком хулиганстве. За это правонарушение полагается штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток.