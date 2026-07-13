Адвокат Завалько предупредил, что за купание нагишом в неположенном месте могут арестовать на 15 суток

Адвокат Аркадий Завалько в беседе с «Абзацем» объяснил, что россияне могут купаться без одежды, но только в специально отведенных для этого местах. В большинстве общественных пляжей нудизм запрещен.

По словам адвоката, если человек будет купаться без одежды на обычном пляже, это будет расценено как мелкое хулиганство. За такое нарушение предусмотрена ответственность: штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток, написал KP.RU.

Официально выделенные нудистские пляжи, как правило, находятся в уединенных и труднодоступных местах, вдали от оживленных зон. Никаких дополнительных требований к посетителям таких пляжей не предъявляется, главное — выбрать территорию, которая официально предназначена для подобного отдыха.